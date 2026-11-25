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Commodore представила проводные наушники Talkback, созданные при участии аудиобренда FiiO. Вместо привычного для современных моделей сенсорного управления производитель использовал три обычные кнопки на кабеле. С их помощью можно управлять воспроизведением музыки, не касаясь самих наушников.

Особое внимание привлекает пульт управления с прозрачным корпусом. Через него видна внутренняя электронная плата, а 3 кнопки позволяют отказаться от необходимости запоминать жесты и нажатия на сенсорные поверхности. Сами наушники выполнены в металлических корпусах серебристого цвета с радужными логотипами бренда.

За воспроизведение звука отвечают 10-миллиметровые динамические излучатели с углеродными куполами. Конструкция также предусматривает специальный канал для усиления басов. По некоторым особенностям наушники напоминают FiiO FD11, представленные в 2023 году, однако компания не уточняет, насколько близки их звуковые характеристики.

Для подключения предусмотрен разъем 3,5 мм, при этом наушники оснащены микрофоном для телефонных разговоров. Поэтому они подойдут для использования с ноутбуками, плеерами и другими устройствами, у которых сохранился аудиоразъем. Для подключения к современным смартфонам без такого разъема понадобится переходник USB-C. В набор входят сменные амбушюры, обеспечивающие пассивную изоляцию от внешних звуков.

Предварительные заказы на наушники уже принимаются на сайте компании за $50. Дату начала поставок пока не называют. Производитель также не раскрыл частотный диапазон устройства. В отличие от беспроводных моделей, эти наушники не нуждаются в подзарядке и готовы к работе сразу после подключения.

Источник: Gagadget