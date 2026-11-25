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В смартфонах Samsung Galaxy появилась долгожданная возможность блокировать отдельные приложения без использования «Защищенной папки». Нововведение стало частью первой бета-версии One UI 9.5. Теперь пользователи могут ограничить доступ к личной переписке, фотографиям и другим данным в выбранных программах, даже если сам смартфон уже разблокирован. Однако у новой функции есть недостаток, который может доставить неудобства.

Дело в том, что система требует повторного подтверждения личности при каждом возвращении в защищенное приложение. Например, если пользователь открыл мессенджер, а затем ненадолго переключился в браузер, для повторного доступа к переписке придется снова пройти проверку. Причем не имеет значения, сколько времени прошло с момента выхода из программы.

Такой подход позволяет защитить личные данные, если владелец передал кому-то разблокированный смартфон. Другой человек не сможет просто вернуться в закрытое приложение и получить доступ к его содержимому. Однако для самого владельца постоянные запросы пароля или проверки отпечатка пальца могут оказаться неудобными.

В частности, это касается ситуаций, когда приходится часто переключаться между несколькими программами. Даже если пользователь отлучился из приложения всего на несколько секунд, система уже требует повторной разблокировки.

Устранить этот недостаток компания могла бы с помощью настройки времени автоматической блокировки. Например, можно было бы предложить несколько вариантов задержки: 30 секунд или одну минуту. При этом пользователи, которым важнее максимальная защита, могли бы оставить действующий режим без отсрочки.

Также повторная блокировка должна происходить сразу после выключения экрана. В таком случае даже неистекший интервал не позволил бы постороннему получить доступ к личным данным после повторной разблокировки смартфона.

Пока в первой бета-версии One UI 9.5 выбрать время повторной блокировки нельзя. Добавит ли компания такую настройку в следующих версиях прошивки, пока не сообщается.

Источник: SamMobile