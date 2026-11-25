Huawei открыла предзаказ на складную клавиатуру с тачпадом. Аксессуар показали вместе с компактным складным ноутбуком MateBook Fold S, он белый, под цвет версии Sky White. Клавиатура складывается пополам, клавиши расположены слева, а тачпад справа, поэтому один аксессуар закрывает и набор текста, и управление курсором. Соединение работает по Bluetooth и NearLink, а подключение к компьютеру, по заявлению компании, происходит быстро. Автономность, как утверждает Huawei, достигает 30 дней.

Складывается клавиатура за счёт двухосевого шарнира, ход клавиш составляет 1,5 мм. Компания называет аксессуар совместимым с ПК на HarmonyOS, смартфонами и планшетами, а также с компьютерами на Windows и macOS и устройствами на Android. Старт продаж запланирован на декабрь.

В Китае за клавиатуру просят 1299 юаней (~$195).

Источник: Huawei Central