Антарктида может влиять на появление рекордно жарких дней на Земле: потоки тёплого влажного воздуха, направленные к ледяному континенту, предшествуют резким скачкам среднемировой температуры. Такую закономерность обнаружили исследователи из Мельбурнского университета, проанализировав 46 лет климатических данных.

Учёные установили, что за 3-6 дней до наиболее сильных температурных скачков в Южном полушарии к Антарктиде обычно направляется повышенное количество водяного пара. Его переносят так называемые атмосферные реки — протяжённые узкие потоки влажного воздуха. При их приближении температура над значительными территориями континента повышается, а облачность усиливает поступление теплового излучения к поверхности. Даже если в Антарктиде сохраняется мороз, масштабное потепление воздуха способно заметно поднять среднюю температуру всей планеты.

Исследование охватило зимние сезоны с 1979 по 2024 год. Для каждого года учёные выбрали день с самым сильным положительным и отрицательным отклонением глобальной температуры от нормы. В результате сравнили 46 особенно тёплых и 46 особенно холодных дней. Перед первыми фиксировалось усиление переноса влаги к Антарктиде, перед вторыми — его ослабление. Результаты дополнительно проверили по японскому массиву климатических данных JRA-3Q и получили сходную картину.

Однако исследование не доказывает, что именно атмосферные реки вызвали температурный рекорд 22 июля 2024 года. В тот день среднемировая температура приземного воздуха достигла 17,16 °C — максимума за весь период наблюдений ERA5. Учёные обнаружили общую закономерность, но отдельно этот рекордный день не исследовали. Работа объясняет кратковременные колебания температуры, а не долгосрочное глобальное потепление: на него по-прежнему влияет прежде всего рост концентрации парниковых газов.

Источник: phys.org