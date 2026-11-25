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В следующих флагманах Xiaomi может заметно измениться сверхширокоугольная камера Leica. Компания тестирует новый 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV51C с углом обзора 114 градусов. Если характеристики сохранятся до серийного производства, смартфоны вновь получат более широкий охват сцены, от которого производитель отказался в последних поколениях.

Сведения опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, речь идёт о преемниках Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые могут выйти под названиями Xiaomi 19 или даже Xiaomi 20. До их появления ещё далеко: сейчас речь идёт о раннем тестовом устройстве, поэтому окончательные характеристики могут измениться.

Причина интереса к новому модулю — разница с камерами предыдущих поколений. Сверхширокоугольные камеры Xiaomi 17 и Xiaomi 18 Pro имеют эквивалентное фокусное расстояние 17 мм и угол обзора 102 градуса. Для сравнения, Xiaomi 17 Ultra оснащён модулем на 14 мм с углом обзора 115 градусов. Новый OV51C практически возвращает эту конфигурацию в будущую Pro-линейку: заявлены 14 мм и 114 градусов.

При этом увеличение угла обзора ещё не означает автоматического улучшения качества снимков. О разрешении сенсора известно, а вот его светочувствительность, оптика и реальные результаты съёмки пока не раскрыты. Инсайдер также допускает замену сенсоров основной и перископической камер, но конкретных моделей не называет.

Источник: https://www.notebookcheck.com/Xiaomi-18-Nachfolger-sollen-wichtiges-Leica-Kamera-Upgrade-bieten.1458012.0.html