OPPO Find X10 Pro Max научился снимать видео с инструментами профессиональной кинокамеры Blackmagic. После совместной работы с Blackmagic Design производитель добавил поддержку Dolby Vision HDR, логарифмического профиля O-Log2 и режима Open Gate непосредственно в приложение Blackmagic Camera. Теперь смартфон позволяет не просто записывать видео в высоком разрешении, а сохранять больше информации для последующей обработки.

Самая интересная возможность — Open Gate. Вместо стандартного кадра 16:9 смартфон использует всю площадь сенсора и записывает изображение в формате 4:3 с разрешением 4096 x 3072 пикселя. Это позволяет из одной записи делать горизонтальные и вертикальные ролики, самостоятельно выбирая границы кадра уже при монтаже. При этом режим доступен всем трём задним камерам с оптическими фокусными расстояниями 0,5x, 1x и 3x.

Не менее важен профиль O-Log2, который сохраняет больше деталей в светлых и тёмных участках изображения и расширяет возможности цветокоррекции. Blackmagic Camera также получила доступ к записи 4K Dolby Vision HDR при 60 кадрах в секунду на всех трёх камерах. Более требовательные режимы 4K при 120 кадрах в секунду и 8K при 30 кадрах в секунду поддерживаются основной и телеобъективной камерами.

Для активации новых возможностей потребуется обновить прошивку смартфона до версии 17.0.1.203 или новее и установить последнюю версию Blackmagic Camera из Google Play. Однако у Open Gate есть компромисс: в этом режиме недоступна улучшенная электронная стабилизация. Поэтому максимальная свобода при кадрировании потребует более внимательной работы с камерой во время съёмки.

Источник: gadgets360