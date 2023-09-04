5 фильмов и сериалов, похожих на «Игру престолов»

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«Игра престолов» стала для многих не просто сериалом, а целой эпохой. Ее магический мир, загадочные персонажи и зловещие интриги заворожили сердца зрителей по всему миру. Но что делать, когда все серии просмотрены, а жаждать новых приключений хочется всё также сильно? На помощь придет наша подборка. Здесь собраны фильмы и сериалы, которые, могут стать достойной альтернативой «Игре престолов». Они унесут вас в другие миры, где также царят интриги, магия и борьба за власть. Надеемся, что каждый найдет для себя что-то новое и интересное.

Викинги (сериал 2013 — 2020) Vikings

Источник: www.kinopoisk.ru

«Викинги» — это захватывающий исторический сериал, погружающий зрителя в мир древних скандинавских племен. Главный герой, Рагнар Лодброк, не простой викинг. Согласно легендам, он является потомком самого Одина, бога войны.

Начав свой путь как простой фермер, Рагнар мечтает не только о морских походах на Запад, но и о том, чтобы возглавить все племена викингов. Его жизнь — это постоянная борьба за власть, уважение и любовь своей семьи.

На пути к королевскому трону ему предстоит столкнуться с многочисленными врагами, как внешними, так и внутренними, а также пройти через множество испытаний, которые определены его судьбой и богами.

Год производства: 2013-2020

Страна: Канада, Ирландия

Режиссер: Майкл Хёрст

Рейтинг: 8.2

Последний легион (2006) The Last Legion

Источник: www.kinopoisk.ru

«Последний легион» — это захватывающий боевик, который переносит нас в эпоху падения Римской империи. Юный Ромул Август получает тяжелое бремя власти в тот момент, когда Рим находится на грани разрушения. Ему, последнему преемнику великого Гая Юлия Цезаря, предстоит не только взять на себя управление огромной империей, но и защитить её от внешних и внутренних угроз.

На его пути встречаются предатели и опасные враги. Однако Ромулу на помощь приходит верный наставник и небольшой отряд преданных воинов, готовых бросить вызов любым трудностям ради будущего Рима. Битвы, показанные в фильме, наполнены драматизмом и реалистичностью, напоминая зрителям масштабные сражения из таких культовых произведений, как «Игра престолов».

Год производства: 2006

Страна: Великобритания, Франция, Италия

Режиссер: Дуг Лефлер

Рейтинг: 6.1

Центурион (2009) Centurion

Источник: www.kinopoisk.ru

«Центурион» представляет собой захватывающий рассказ о стойкости, чести и выживании в жестоком мире Древнего Рима. Яростные и кровавые сцены боя, переносит нас в 117 год нашей эры, когда Римская империя пыталась подчинить себе варварские земли на севере.

Главный герой, центурион Макрос, вынужден бороться не только с внешними врагами, но и с предательством и интригами в своих рядах. Каждая сцена сражения выдержана в лучших традициях исторических боевиков: с минимумом спецэффектов, но с максимальной реалистичностью.

Хотя фильм и является псевдоисторическим, его сюжет вдохновлен реальными событиями и легендами о Девятом легионе, который, по некоторым данным, исчез в туманах Северной Британии, оставив после себя только вопросы и мифы.

Год производства: 2009

Страна: Великобритания

Режиссер: Нил Маршалл

Рейтинг: 6.6

Борджиа (сериал 2011 — 2013) The Borgias

Источник: www.kinopoisk.ru

«Борджиа» — драматический и интригующий сериал, который раскрывает перед зрителем историю одной из самых властных и противоречивых династий Италии эпохи Возрождения. На протяжении всего рассказа мы следим за восхождением и падением семьи Борджиа, в которой каждый член семьи, в том числе и дети, участвуют в коварных интригах, ради сохранения и укрепления своего положения.

Центральной фигурой истории является Родриго Борджиа, который, пользуясь своими связями, интеллектом и безжалостностью, становится Папой Римским. Однако его путь к вершинам власти никогда не был прост. Через предательства, любовные интриги и жестокие убийства, история семьи Борджиа становится живым напоминанием о том, как далеко могут зайти люди, движимые жаждой власти.

Год производства: 2011-2013

Страна: Канада, Венгрия, Ирландия

Режиссер: Нил Джордан

Рейтинг: 7.9

Салем (сериал 2014 — 2017) Salem

Источник: www.kinopoisk.ru

«Салем» — это мрачный и завораживающий сериал, который возвращает нас к одной из самых темных страниц в истории Америки: ведьмовским процессам в Салеме. Через призму персонажей, этот сериал исследует парадоксы человеческой природы, страха, религиозного фанатизма и последствий слепой массовой истерии.

В центре сюжета — Джон Олден, военный, который, вернувшись домой, сталкивается с темной стороной своего родного города, охваченного страхом и подозрением. Он обнаруживает, что некогда спокойные и религиозные жители теперь охотятся на своих соседей, считая их ведьмами. Под влиянием амбициозного и фанатичного священника Коттона Мэзера, город погружается в хаос и страх.

Сериал мастерски смешивает исторические реалии с вымышленными элементами, создавая напряженную и мистическую атмосферу, в которой зрители погружаются с головой.

Год производства: 2014-2017

Страна: США

Режиссер: Адам Саймон, Брэннон Брага

Рейтинг: 6.9

БоевикИсторический фильмПриключенческий фильмТриллер
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1 комментарий

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Сколько это будет продолжаться. Каким местом все эти сериалы похожи на Игру Престолов. Псевдоисторические сериалы и фильмы ничего общего с фэнтези не имеют. Тем более как можно впринципе ставить в один ряд приключенческие фильмы на разок Центурион и Последний легион, с целым сериалом.

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