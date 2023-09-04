«Викинги» — это захватывающий исторический сериал, погружающий зрителя в мир древних скандинавских племен. Главный герой, Рагнар Лодброк, не простой викинг. Согласно легендам, он является потомком самого Одина, бога войны.

Начав свой путь как простой фермер, Рагнар мечтает не только о морских походах на Запад, но и о том, чтобы возглавить все племена викингов. Его жизнь — это постоянная борьба за власть, уважение и любовь своей семьи.

На пути к королевскому трону ему предстоит столкнуться с многочисленными врагами, как внешними, так и внутренними, а также пройти через множество испытаний, которые определены его судьбой и богами.

Год производства: 2013-2020

Страна: Канада, Ирландия

Режиссер: Майкл Хёрст

Рейтинг: 8.2