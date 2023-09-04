5 фильмов и сериалов, похожих на «Игру престолов»
«Игра престолов» стала для многих не просто сериалом, а целой эпохой. Ее магический мир, загадочные персонажи и зловещие интриги заворожили сердца зрителей по всему миру. Но что делать, когда все серии просмотрены, а жаждать новых приключений хочется всё также сильно? На помощь придет наша подборка. Здесь собраны фильмы и сериалы, которые, могут стать достойной альтернативой «Игре престолов». Они унесут вас в другие миры, где также царят интриги, магия и борьба за власть. Надеемся, что каждый найдет для себя что-то новое и интересное.
Викинги (сериал 2013 — 2020) Vikings
«Викинги» — это захватывающий исторический сериал, погружающий зрителя в мир древних скандинавских племен. Главный герой, Рагнар Лодброк, не простой викинг. Согласно легендам, он является потомком самого Одина, бога войны.
Начав свой путь как простой фермер, Рагнар мечтает не только о морских походах на Запад, но и о том, чтобы возглавить все племена викингов. Его жизнь — это постоянная борьба за власть, уважение и любовь своей семьи.
На пути к королевскому трону ему предстоит столкнуться с многочисленными врагами, как внешними, так и внутренними, а также пройти через множество испытаний, которые определены его судьбой и богами.
Год производства: 2013-2020
Страна: Канада, Ирландия
Режиссер: Майкл Хёрст
Рейтинг: 8.2
Последний легион (2006) The Last Legion
«Последний легион» — это захватывающий боевик, который переносит нас в эпоху падения Римской империи. Юный Ромул Август получает тяжелое бремя власти в тот момент, когда Рим находится на грани разрушения. Ему, последнему преемнику великого Гая Юлия Цезаря, предстоит не только взять на себя управление огромной империей, но и защитить её от внешних и внутренних угроз.
На его пути встречаются предатели и опасные враги. Однако Ромулу на помощь приходит верный наставник и небольшой отряд преданных воинов, готовых бросить вызов любым трудностям ради будущего Рима. Битвы, показанные в фильме, наполнены драматизмом и реалистичностью, напоминая зрителям масштабные сражения из таких культовых произведений, как «Игра престолов».
Год производства: 2006
Страна: Великобритания, Франция, Италия
Режиссер: Дуг Лефлер
Рейтинг: 6.1
Центурион (2009) Centurion
«Центурион» представляет собой захватывающий рассказ о стойкости, чести и выживании в жестоком мире Древнего Рима. Яростные и кровавые сцены боя, переносит нас в 117 год нашей эры, когда Римская империя пыталась подчинить себе варварские земли на севере.
Главный герой, центурион Макрос, вынужден бороться не только с внешними врагами, но и с предательством и интригами в своих рядах. Каждая сцена сражения выдержана в лучших традициях исторических боевиков: с минимумом спецэффектов, но с максимальной реалистичностью.
Хотя фильм и является псевдоисторическим, его сюжет вдохновлен реальными событиями и легендами о Девятом легионе, который, по некоторым данным, исчез в туманах Северной Британии, оставив после себя только вопросы и мифы.
Год производства: 2009
Страна: Великобритания
Режиссер: Нил Маршалл
Рейтинг: 6.6
Борджиа (сериал 2011 — 2013) The Borgias
«Борджиа» — драматический и интригующий сериал, который раскрывает перед зрителем историю одной из самых властных и противоречивых династий Италии эпохи Возрождения. На протяжении всего рассказа мы следим за восхождением и падением семьи Борджиа, в которой каждый член семьи, в том числе и дети, участвуют в коварных интригах, ради сохранения и укрепления своего положения.
Центральной фигурой истории является Родриго Борджиа, который, пользуясь своими связями, интеллектом и безжалостностью, становится Папой Римским. Однако его путь к вершинам власти никогда не был прост. Через предательства, любовные интриги и жестокие убийства, история семьи Борджиа становится живым напоминанием о том, как далеко могут зайти люди, движимые жаждой власти.
Год производства: 2011-2013
Страна: Канада, Венгрия, Ирландия
Режиссер: Нил Джордан
Рейтинг: 7.9
Салем (сериал 2014 — 2017) Salem
«Салем» — это мрачный и завораживающий сериал, который возвращает нас к одной из самых темных страниц в истории Америки: ведьмовским процессам в Салеме. Через призму персонажей, этот сериал исследует парадоксы человеческой природы, страха, религиозного фанатизма и последствий слепой массовой истерии.
В центре сюжета — Джон Олден, военный, который, вернувшись домой, сталкивается с темной стороной своего родного города, охваченного страхом и подозрением. Он обнаруживает, что некогда спокойные и религиозные жители теперь охотятся на своих соседей, считая их ведьмами. Под влиянием амбициозного и фанатичного священника Коттона Мэзера, город погружается в хаос и страх.
Сериал мастерски смешивает исторические реалии с вымышленными элементами, создавая напряженную и мистическую атмосферу, в которой зрители погружаются с головой.
Год производства: 2014-2017
Страна: США
Режиссер: Адам Саймон, Брэннон Брага
Рейтинг: 6.9
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