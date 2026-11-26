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Складной iPhone Duo получит необычный аксессуар, который превращает смартфон в подобие компактного ноутбука. Стартап Nøord представил клавиатурный чехол Keyboard Case с пятью рядами клавиш, встроенным трекпадом и магнитным креплением MagSafe.

iPhone Duo крепится к аксессуару с помощью MagSafe и располагается над клавиатурой. При этом смартфон можно быстро снять, а саму клавиатуру использовать с телефоном в обычном чехле или вообще без него. В комплект также входит дополнительный чехол Jacket, который объединяет конструкцию в подобие небольшого ноутбука.

Nøord Keyboard Case получил пять рядов клавиш с американской раскладкой и отдельную сенсорную панель для управления курсором. Для зарядки предусмотрен единственный разъём USB-C, расположенный с левой стороны корпуса. Аксессуар предложат в чёрном, белом и титановом цветах.

Стоимость устройства составляет около 230 евро (примерно 21 тысяча рублей). Начать отправку первых заказов производитель рассчитывает в январе 2027 года.

В закрытом состоянии конструкция имеет размеры 168 x 124 мм при толщине 17 мм. Сама клавиатурная площадка занимает всего 5 мм по толщине, а ширина 168 мм позволяет разместить полноценные клавиши и достаточно широкую сенсорную панель. Корпус изготовлен из поликарбоната с матовым покрытием. Производитель позиционирует аксессуар как замену ноутбуку для коротких рабочих задач, а не просто как дополнительную клавиатуру для смартфона.

Источник: noordcase