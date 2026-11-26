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TCL Huaxing представила OLED-дисплей для смартфонов с пиковой яркостью 10 000 нит. Прототип диагональю 6,85 дюйма показали на конференции DTC2026. Производитель называет его первым в мире мобильным HDR OLED-экраном с таким показателем яркости при 10% APL.

Это значение характеризует воспроизведение ярких участков HDR-изображения, а не работу всей панели на максимальной мощности. При тестировании с 10% APL светится примерно десятая часть площади экрана. Поэтому 10 000 нит нельзя считать яркостью, которую смартфон сможет постоянно поддерживать при обычном использовании.

Разработчики применили узкоспектральные тёмно-красные материалы, зелёную технологию PSF (фосфоресцентная сенсибилизированная флуоресценция), новое поколение высокоэффективных EL-материалов и двухслойную структуру Tandem. Световая эффективность панели превышает 135 кд/А. Для OLED это важный параметр: его повышение позволяет получать большую яркость при меньших энергетических затратах.

Разрешение дисплея составляет 1200 x 2608 пикселей, плотность — 420 PPI. TCL также заявляет о рекордном для этой спецификации уровне яркости. При этом сроки серийного производства и появления панели в коммерческих смартфонах пока не объявлены.

Источник: ithome