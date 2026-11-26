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Датская компания Argon Audio представила TT MK2 BT — версию своего популярного винилового проигрывателя с беспроводной передачей звука. Теперь пластинки можно слушать через Bluetooth-наушники, портативную акустику и совместимые стереосистемы, не прокладывая кабель от проигрывателя к усилителю. При этом производитель сохранил возможность классического проводного подключения.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.4 и кодеки aptX и aptX HD. Последний позволяет передавать звук с более высоким качеством, чем базовый Bluetooth-кодек SBC, если его поддерживает принимающее устройство. Проигрыватель использует ременной привод и работает на скоростях 33⅓ и 45 об/мин. В комплект уже входит установленная головка звукоснимателя Audio-Technica AT3600L.

Для проводного подключения предусмотрен встроенный фонокорректор RIAA. Он позволяет напрямую соединить TT MK2 BT с активными колонками или усилителем. При использовании внешнего фонокорректора встроенный модуль можно отключить. Металлический опорный диск весит 1,8 кг, а автоматика останавливает его после трёх минут отсутствия музыкального сигнала.

Argon Audio TT MK2 BT поступил в продажу по цене 299 евро. Покупателям предлагают пять вариантов отделки: чёрный, синий, янтарный, зелёный и под орех. Для сравнения, обычная версия TT MK2 без Bluetooth стоит 269 евро. Разница составляет 30 евро — примерно 10% от цены базовой модели.

Источник: fairaudio