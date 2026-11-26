Samsung, похоже, не собирается превращать смартфоны с тремя секциями экрана в массовый продукт. Преемник Galaxy Z TriFold уже засветился в утечках под кодовым именем Q9m. Его появление ожидается летом 2027 года вместе с Galaxy Z Fold 9.

Обозначение Q9m указывает на связь с будущим Galaxy Z Fold 9, который фигурирует под индексом Q9. Такая же схема использовалась для первого TriFold с кодовым именем Q7m, созданного на базе Galaxy Z Fold 7. Это может означать, что Samsung и дальше будет выпускать трёхсекционную модель небольшими партиями, а не развивать её как отдельную массовую линейку.

Первый Galaxy Z TriFold уже показал, насколько ограниченным может быть такой запуск. Смартфон продавался лишь на отдельных рынках, в Европе его не было, а стартовая цена в США достигла $2899. После распродажи запасов Samsung не стала возобновлять продажи. Теперь стоимость преемника может превысить $3000 из-за подорожания памяти, хотя сама компания цену ещё не раскрывала.

Пока неизвестно, расширит ли Samsung географию продаж второй модели. Если производитель снова ограничится несколькими рынками и небольшим тиражом, Galaxy Z TriFold 2 рискует повторить судьбу предшественника: стать одной из самых необычных разработок Samsung, которую большинство покупателей так и не сможет приобрести.

Источник: phonearena