Канадская компания Mountain Lab предложила альтернативу классическим мультитулам: вместо двух массивных рукояток с плоскогубцами она использовала плоский металлический корпус, в котором разместила набор из нескольких инструментов. Модель Treeline весит 125 г, а в сложенном состоянии имеет длину всего 102 мм. Это позволяет носить её в кармане велосипедной джерси или небольшом походном рюкзаке.

Отказ от плоскогубцев позволил сделать конструкцию заметно компактнее. Для сравнения, Treeline весит менее половины массы более крупного мультитула Mountain Lab Trailhead. При этом производитель сохранил основные инструменты, которые могут пригодиться в походе, при ремонте велосипеда или в повседневных ситуациях.

В корпус встроены нож с лезвием длиной 70 мм, такая же по длине пила, подпружиненные ножницы, открывалки для бутылок и консервных банок, а также шлицевая отвёртка. Дополнительно предусмотрен центральный держатель для стандартных шестигранных бит размером 1/4 дюйма. В комплект входят биты PH1 и Slot 3/16. Острые инструменты фиксируются замками, а металлическая конструкция дополнена клипсой для крепления на поясе или кармане.

Длина Treeline в раскрытом состоянии достигает 176 мм. Для изготовления клинка используется нержавеющая сталь 7Cr17. На американском сайте Mountain Lab модель оценена в 39,99 доллара, а во время распродажи Black Friday её предлагали за 33,99 доллара. При этом Treeline не является совершенно новой разработкой: по данным New Atlas, компания продаёт этот мультитул как минимум с 2025 года.

Источник: mountainlabgear