Китайский электрический универсал Avatr 06T теперь можно купить по цене, сопоставимой со стоимостью новой Lada Vesta, но с совершенно другим уровнем мощности. Новую двухмоторную версию оценили по специальному предложению в 199 900 юаней — около 2,3 млн рублей. При этом электрокар развивает 612 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,74 секунды. Для сравнения, Lada Vesta в зависимости от комплектации предлагает до 132 л. с.

Avatr 06T Max Pioneer Edition сохранил запас хода до 652 км по циклу CLTC. За движение отвечают два электромотора, а суммарная мощность достигает 450 кВт. Отказ от третьего двигателя позволил заметно снизить стоимость относительно топовой версии Performance, которую в Китае продают за 279 900 юаней. Разница составляет 80 тысяч юаней — примерно 920 тысяч рублей.

При этом производитель не стал отказываться от продвинутой электроники. Универсал получил комплекс Huawei ADS 5 Max, крышный лидар с 896 линиями сканирования, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых датчиков и 11 камер. Система поддерживает автоматическую смену полосы, движение по маршруту на автомагистралях и автоматическую парковку.

Снижение цены выглядит попыткой исправить слабые продажи модели. В октябре 2026 года в Китае реализовали только 665 Avatr 06T, а с момента выхода на рынок в апреле ежемесячные продажи так и не преодолели отметку в тысячу машин. Специальная цена действует до 31 декабря 2026 года, тогда как обычная стоимость новой комплектации составляет 219 900 юаней.

Источник: carnewschina