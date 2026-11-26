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Компания Edifier представила беспроводные наушники W200BT Go с шейным ободком, рассчитанные на занятия спортом. При цене 139 юаней (около $21) модель получила поддержку LDAC, сертификацию Hi-Res Audio Wireless и аккумулятор с запасом работы до 30 часов. Пока устройство продаётся в Китае через площадку JD.com.

W200BT Go поддерживают передачу аудио с параметрами до 24 бит/96 кГц и скоростью до 990 кбит/с. Помимо LDAC, доступны кодеки AAC и SBC. Заявленный частотный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц. Для игр предусмотрен отдельный режим с задержкой от 68 мс, также есть музыкальный и кинотеатральный режимы.

Модель получила защиту IP55 от пыли и водяных струй. Дополнительную защиту обеспечивают нанопокрытие платы и закрывающаяся крышка зарядного порта. Амбушюры и фиксирующие ушные элементы изготовлены из антибактериального силикона: производитель заявляет о подавлении 99,9% бактерий. Гибкий шейный ободок и дополнительные крепления должны удерживать наушники во время тренировок.

Автономность достигает 30 часов, а 15-минутная подзарядка даёт ещё до семи часов работы. За беспроводное соединение отвечает Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам. Также предусмотрены шумоподавление при звонках с использованием алгоритмов ИИ, голосовые подсказки о темпе и пройденном расстоянии во время тренировок, а также функции настройки эквалайзера и поиска наушников через фирменное приложение. W200BT Go выпускаются в оранжевом, чёрном и сером цветах.

Источник: gizmochina