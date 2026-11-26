Многие пользователи недовольны огромным количеством уведомлений на iPhone. Теоретически их можно отключить полностью, но от некоторых отказываться всё же не хочется. К тому же неприятно, что среди полезных оповещений всё чаще встречается реклама.

Похоже, Apple готовит масштабные изменения для iPhone. Как сообщает портал MacRumors со ссылкой на несколько источников, в следующем году, с выходом iOS 28, система уведомлений будет существенно переработана. Речь идет о серьезных изменениях в «Центре уведомлений».

Как именно будут выглядеть эти нововведения — пока неизвестно. Презентация iOS 28, скорее всего, состоится, как обычно, в июне на конференции для разработчиков WWDC. В запасе еще полгода, за которые наверняка появится немало утечек информации.

Реклама вместо важной информации

Переработка системы действительно необходима. Многие пользователи iPhone знакомы с этой проблемой: среди важных сообщений, напоминаний о встречах или данных о доставке посылок всё чаще появляются уведомления со скидками, купонами и прочей рекламой.

На самом деле у Apple есть четкие правила на этот счет. Согласно политике App Store, приложения могут рассылать рекламные push-уведомления только в том случае, если пользователь дал на это явное согласие. Кроме того, в самом приложении должна быть предусмотрена возможность отключения таких рекламных сообщений.

Однако на практике многие приложения игнорируют эти требования. По данным MacRumors, например, приложения McDonald's или сервисов доставки еды часто присылают рекламные уведомления, которые невозможно отключить отдельно. Некоторые приложения продолжают присылать рекламные предложения, даже если пользователь их отключил. Приложение для покупок известного китайского маркетплейса даже использует функцию «Живые действия» (Live Activities) на экране блокировки для показа рекламы — хотя Apple прямо запрещает подобные действия.

Apple не слишком строго следит за соблюдением этих правил. Более того, компания и сама не всегда им следует: несколько дней назад через App Store пользователям пришло уведомление с предложением оформить подписку на стриминговый сервис Paramount+ со скидкой.

К счастью, это можно отключить: нужно зайти в App Store, нажать на иконку профиля в правом верхнем углу и выбрать раздел «Уведомления». Там можно деактивировать пункт «Рекомендации и предложения».

Android как пример для подражания

Решение этой проблемы можно подсмотреть у конкурентов. В Android (начиная с версии 16) уведомления автоматически распределяются по категориям: «Новости», «Реклама», «Социальные сети», «Предложения» и т. д. Благодаря этому рекламные сообщения попадают в отдельный раздел и больше не смешиваются с важной информацией.

Пойдет ли Apple по тому же пути — пока неясно. Однако система уведомлений в любом случае претерпевает изменения. В iOS 27 компания уже изменила способ доступа к ним: если раньше для просмотра уведомлений нужно было провести пальцем вниз от центра верхней части экрана, то теперь в этой области появляется новый интерфейс Siri AI.

Источник: MacRumors