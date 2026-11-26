Предполагалось, что ежегодно с конвейера завода Audi в Чанчуне (к северо-востоку от Пекина) будет сходить 150 000 электромобилей. Однако, согласно отчету немецкого издания Handelsblatt, в 2026 году было выпущено лишь 10 000 машин. Это означает, что производственные мощности были загружены менее чем на 7%. По сути, производство почти все время стоит: сейчас завод работает лишь 2-3 дня в неделю.

О строительстве завода в Чанчуне было объявлено в 2022 году Автор: Audi Источник: www.audi.com

С конца 2024 года на китайском предприятии Audi выпускаются, в частности, модели Q6L e-tron, Q6L Sportback e-tron и Audi A6 e-tron. Все они построены на платформе Premium Platform Electric (PPE).

В этот проект через дочернюю компанию Audi FAW NEV Company (Nevco) было вложено около 2,5 млрд евро. Однако из-за низких объемов выпуска завод практически не приносит дохода. Впрочем, Audi удалось сократить убытки — со 100 до 30 млн евро. Но цена этого успеха оказалась высока: компания Nevco урезала зарплаты сотрудникам и нарушила сроки оплаты услуг поставщиков.

Этот «завод-призрак» стал для Audi настоящей проблемой. Дальнейшая судьба производственной площадки в Китае остается неясной. «Дёлльнер возглавляет Audi уже три года, но до сих пор не представил никакого плана того, как он собирается решать «китайскую проблему» — и, прежде всего, проблемы, связанные с FAW. Мы расплачиваемся за эти упущения», — заявил один из менеджеров VW в интервью изданию Handelsblatt.

На данный момент никто точно не знает, что будет с заводом дальше. Либо предприятие придется закрыть, либо наладить сотрудничество с другим производителем. Согласно отчету, рассматривается вариант партнерства с Huawei. Если инвестировать около миллиарда евро в переоборудование завода, там можно было бы наладить выпуск Audi A8 на базе архитектуры Huawei.

Источник: Handelsblatt