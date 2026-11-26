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Casio начала продажи в Японии двух новых моделей часов Oceanus Manta — OCW-S7000PW-7AJF и OCW-S40PW-7AJF. Обе новинки выполнены в титановых корпусах с защитным покрытием Titanium Carbide и оснащены циферблатами из натурального белого перламутра. Производство организовано в Японии.

Модели получили сапфировые кольца безелей с перламутровым оттенком, а также синие акценты на стрелках и логотипе. Часы оснащены сапфировыми стёклами с двусторонним антибликовым покрытием, системой солнечной зарядки Tough Solar и водонепроницаемостью до 10 бар.

Oceanus Manta OCW-S7000PW-7AJF получила корпус шириной 42,8 мм, толщиной 9,5 мм и массой 83 г. Она оснащена секундомером с тахиметрической шкалой, поддерживает Bluetooth, мировое время для 27 городов и отображение даты и дня недели. Синхронизация времени осуществляется через радиосигналы Multiband 6 и приложение Casio Watches. Заявленная автономность в режиме энергосбережения достигает 19 месяцев.

Oceanus Manta OCW-S40PW-7AJF представляет собой более компактную версию с корпусом шириной 29,7 мм, толщиной 8,7 мм и массой 44 г. Вместо хронографа используется трёхстрелочный механизм с индикацией даты. Модель поддерживает мировое время для 24 городов, но не имеет Bluetooth. Запас хода в режиме энергосбережения составляет до 17 месяцев.

В Японии Casio оценила OCW-S7000PW-7AJF в 236 500 иен, а OCW-S40PW-7AJF — в 198 000 иен. Обе модели уже доступны в официальном интернет-магазине компании. Информации о выходе часов на другие рынки пока нет.

Источник: notebookcheck