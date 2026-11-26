В 2022 году NASA запустило уникальный эксперимент — миссию DART (Double Asteroid Redirection Test, «Испытание по перенаправлению двойного астероида»): можно ли отклонить опасный астероид с его орбиты точным ударом и тем самым предотвратить его столкновение с Землей? Чтобы ответить на этот вопрос, в 2024 году ЕКА (ESA) отправило зонд Hera, задача которого — изучить место удара и последствия столкновения. Аппарат собирает визуальные данные о Диморфе — спутнике астероида Дидим, — в который врезался зонд DART.

Меньший объект — Диморф, более крупный — Дидим Автор: heramission Источник: www.heramission.space

Три недели назад зонд Hera достиг своей рабочей позиции на расстоянии 193,5 млн км от Земли. Сейчас он движется вокруг системы астероидов на расстоянии 25-30 км со скоростью 12 см/с (0,4 км/ч). С тех пор аппарат передает снимки в рамках этапа «первичной характеристики» (Early Characterisation Phase), позволяющего исследователям составить первое представление об этих небесных телах и их окружении.

Дидим и Диморф

Система астероидов состоит из Дидима и его спутника Диморфа. Дидим имеет диаметр 730 метров, а меньший по размеру Диморф — 151 метр. До столкновения Диморф совершал полный оборот вокруг более крупного астероида за 11,9 часа; теперь же период его обращения сократился до 11 часов 22 минут. Расстояние между ними составляет около одного километра.

Эта система находится примерно в 193,5 миллиона километров от Земли; впервые она была обнаружена в 1996 году. Астероиды движутся вокруг Солнца по орбите с периодом 770 суток. При этом один оборот вокруг своей оси Дидим совершает всего за 2 часа 15 минут, что делает его одним из самых быстро вращающихся объектов такого размера в Солнечной системе.

Сотни обломков

Одним из самых неожиданных открытий стало то, что Диморф и Дидим — не единственные объекты в этой системе. В их окрестностях было обнаружено множество — сотни — ранее неизвестных каменных обломков размером в несколько метров. В ближайшие 6 месяцев ученым предстоит выяснить, появились ли они в результате столкновения или же были выброшены в пространство из-за быстрого вращения Дидима.

Долгое время оставалось неясным, оставил ли зонд DART кратер на поверхности Диморфа, изменилась ли из-за этого его общая форма или же всё осталось по-прежнему. Теперь первые полученные изображения подтверждают: все эти предположения верны.

Образовался кратер; его размеры привели к изменению общей формы объекта, однако сторона, не затронутая ударом — та, что была обращена в противоположную от астероида сторону, — осталась неизменной. «Сторона, в которую врезался аппарат DART, превратилась в ударный кратер размером со спортивный стадион, простирающийся на всю ширину астероида», — говорит Патрик Мишель, научный руководитель миссии Hera.

Сравнение системы «до» и «после» наглядно показывает, насколько сильно изменилась поверхность в месте удара из-за образования кратера Автор: heramission Источник: www.heramission.space

Аппарат DART врезался в астероид на скорости 6 км/с. Если раньше этот участок был выпуклым, то теперь почти вся сторона Диморфоса стала плоской. В центре кратера заметна характерная структура сигарообразной формы. Одной из целей будущих исследований, основанных на данных миссии Hera, станет анализ состава Диморфоса — в частности, выяснение того, является ли он монолитным телом или же внутри него много пустот.

Удар также повлиял на характер движения Диморфоса. Теперь он хаотично кувыркается, двигаясь по своей орбите вокруг Дидима. «Представьте себе бочку, которую скатывают по лестнице. Она катится и движется — по сути, именно это сейчас и делает Диморф, вращаясь вокруг Дидима», — объясняет планетолог Сабина Радукан в ходе пресс-конференции.

Вместе с зондом Hera к цели отправились два кубсата (малых спутника), которые будут отделены от аппарата в январе 2027 года. На борту Juventas установлены низкочастотный радар (JuRa) и гравиметр для измерения гравитационного поля. Этот аппарат совершит посадку на Диморф и позволит заглянуть в его недра на глубину до 100 метров. Второй кубсат, Milani, оснащен гиперспектральной и цветной камерой (ASPECT), навигационной камерой, а также детектором пыли.

Обнаруженные каменные глыбы, появление которых никто не предвидел, могут представлять серьезную угрозу для кубсатов (малых спутников) во время их полета к спутнику астероида и маневрирования вокруг него. Аппараты не способны совершать маневры уклонения, поэтому в любой момент один из них (или оба сразу) может столкнуться с одной из этих глыб.

На тепловом снимке показано распределение температуры на астероиде Дидим (от теплого красного до холодного синего цвета) Автор: heramission Источник: www.heramission.space

Еще более качественные снимки — с середины декабря

План полета Hera был скорректирован: вместо запланированных 8 км зонд сначала приблизится к астероиду лишь на 13 км. Начиная с середины декабря, с этого расстояния будут поступать снимки, на которых можно будет рассмотреть детали кратера. В дальнейшем планируется получение изображений с разрешением менее одного метра на пиксель.

Миссии DART и Hera — важная часть системы планетарной защиты, которая опирается на три «столпа»: обнаружение, прогнозирование и отклонение (изменение траектории). По словам Хольгера Крага, руководителя программы ЕКА по космической безопасности, Hera поможет лучше понять процессы, связанные с возможным изменением траектории астероида. Развитием этой работы станет следующая миссия ЕКА — Ramses, целью которой станет астероид Апофис. Ее запуск запланирован на 2028 год.

Источник: heramission