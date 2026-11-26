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Компания Toyota готовится представить в Китае свой первый автомобиль с силовой установкой EREV — электроприводом и бензиновым двигателем-генератором. Премьера состоится 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Судя по опубликованному тизеру китайского совместного предприятия GAC Toyota, новинкой станет внедорожник Highlander.

В отличие от обычного гибрида, в системе EREV бензиновый двигатель не вращает колёса напрямую. Их постоянно приводят электромоторы, а ДВС вырабатывает электричество для подзарядки тяговой батареи. Такая схема позволяет сохранить характер электромобиля, но уменьшить зависимость от зарядных станций.

По предварительным данным китайского издания Yanzhao Cheping, Highlander получит турбированный двигатель объёмом 1,5 л, работающий в качестве генератора. Ожидаются семиместный салон, колёсная база 3050 мм и запас хода на электротяге около 150 км. С учётом работы бензинового генератора суммарная дальность может приблизиться к 1000 км.

Источник: carnewschina