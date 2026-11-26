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Casio представила новые G-Shock Gravitymaster GWR-B3000SC-1A с ремешком, конструкция которого отсылает к авиационным привязным системам. В нём использованы кевлар, нейлон и металлическая фурнитура, а для быстрого снятия предусмотрен яркий жёлтый язычок — по аналогии с элементами аварийного сброса в самолётах.

Необычный ремешок дополняет корпус из нержавеющей стали и углеродсодержащего композитного материала. Часы оснащены солнечным механизмом TOUGH MVT.2, который самостоятельно корректирует положение стрелок после сильных ударов и воздействия магнитных полей. Защита Triple G Resist рассчитана на удары, вибрации и центробежные нагрузки.

В оснащение входят Bluetooth, радиосинхронизация Multiband 6 и функция Flight Log для записи времени и местоположения полётов через приложение Casio Watches. Сапфировое стекло защищает циферблат, водонепроницаемость достигает 200 метров. При размерах 56,7 x 47,3 x 14,1 мм модель весит 104 г. Часы производят в Японии.

Источник: casio