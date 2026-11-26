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Смартфон Vivo X500 FE прошёл регистрацию в малайзийской сертификационной базе SIRIM. Это уже не первое появление устройства в международных реестрах: ранее модель засветилась в базах Сингапура, Индонезии и европейских организаций. Новая запись подтверждает коммерческое название аппарата и указывает на подготовку Vivo к расширению географии его продаж.

В документах SIRIM смартфон фигурирует под номером V2653. Дополнительные сведения обнаружились в импортно-экспортной базе NBD: там указана конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также чёрный цвет корпуса. Вероятно, это одна из подготовленных версий, а не полный перечень модификаций.

Ранее регистрация в сингапурской базе IMDA подтвердила поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Кроме того, номер V2653 встречался в реестрах SDPPI, TKDN, EEC и SGS. В базе IMEI также фигурирует обозначение V2654, что может указывать на подготовку нескольких региональных вариантов.

Одновременно с Vivo X500 FE в SIRIM появился смартфон Oppo A7 с номером модели CPH3001. В базе NBD для него указан Пакистан как предполагаемый рынок поставки. Ни Vivo, ни Oppo пока не объявили даты презентаций новых аппаратов. При этом накопление сертификаций у X500 FE показывает, что подготовка к международному запуску уже продвинулась достаточно далеко.

Источник: gizmochina