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Shanling готовит необычный CD-проигрыватель EC Smart Transport, который не обрабатывает звук самостоятельно, а передаёт цифровой сигнал с компакт-диска внешнему ЦАП. Устройство поступит в продажу 1 декабря. Вместо универсального аудиоплеера производитель предлагает отдельный компонент для Hi-Fi-систем, в которых владелец сам выбирает оборудование для декодирования музыки.

Для подключения внешнего ЦАП предусмотрен коаксиальный выход S/PDIF, выполненный в формате разъёма 3,5 мм. Считываемый с диска цифровой сигнал поступает непосредственно на внешнее устройство, где и происходит его преобразование в аналоговый звук. Это позволяет не ограничиваться встроенным аудиотрактом и использовать собственный декодер.

В конструкции применена оптическая головка DA11 с индивидуальной сервосистемой. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, предусмотрены сенсорное управление и пульт дистанционного управления. Информацию о работе устройства отображает цифровой светодиодный индикатор.

EC Smart Transport развивает концепцию компактного CD-плеера EC Smart, но делает акцент на работе с внешней аудиотехникой. Новинка рассчитана прежде всего на слушателей, которые продолжают собирать музыку на физических носителях и предпочитают самостоятельно комплектовать Hi-Fi-систему.

Источник: ithome