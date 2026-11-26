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Первый CD-плеер от шведского производителя может вдохнуть новую жизнь в забытые коллекции компакт-дисков. Модель EP/BC-1 от Teenage Engineering выполнена в стильном ретро-футуристическом дизайне, но при этом оснащена современными функциями.

Прежде всего, внимание привлекает внешний вид: компакт-диск располагается на устройстве открыто и вращается на виду — подобно виниловой пластинке на проигрывателе. Под ним расположены дисплеи, напоминающие экраны старого студийного оборудования; на них отображаются название трека, время воспроизведения и уровень сигнала.

Однако EP/BC-1 — это не обычный CD-плеер. С помощью поворотного регулятора можно изменять скорость воспроизведения в диапазоне от 50% до 150%. Кроме того, предусмотрены точки быстрого доступа (cue-points), джойстик для перемотки вперед и назад, а также цифровая клавиатура для выбора треков. Благодаря этому устройство ориентировано в том числе на диджеев и музыкантов.

Встроенная система распознавания ритма позволяет передавать темп музыки на другие устройства. Это дает возможность, например, синхронизировать работу драм-машин Teenage Engineering с воспроизведением компакт-диска.

Музыку можно транслировать по Bluetooth на беспроводные наушники или передавать одновременно на несколько устройств с помощью технологии Auracast. Более того, устройство позволяет копировать содержимое CD прямо на USB-накопитель — функция, которая стала редкостью после того, как приводы для компакт-дисков исчезли из современных компьютеров.

Модель EP/BC-1 оснащена встроенным аккумулятором, который заряжается через порт USB-C. Его можно использовать как самостоятельно, так и подключив к портативному динамику K.O.-Amp 35 от того же производителя. CD-плеер уже доступен по цене 299 евро.

Источник: Youtube-канал Teenage Engineering