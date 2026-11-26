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Выпал первый снег, а значит, не за горами горнолыжный сезон. Многие в преддверии этого события задумываются о покупке новой экшн-камеры, чтобы запечатлеть свои зимние приключения. Китайский производитель Insta360 опубликовал в социальной сети Weibo тизер своей новой экшн-камеры — Ace Pro 3. Видео также появилось в сети X (бывший Twitter). Официальная презентация новинки запланирована на 1 декабря.

Подробностей в тизере немного, однако уже известно, что Ace Pro 3 получит регулируемую диафрагму, а объективы в камере можно будет менять.

Предыдущая модель, Insta360 Ace Pro 2, оснащена объективом Leica и поддерживает съемку в разрешении 8K. Наряду с GoPro Hero 13 Black и DJI Osmo Action 5 Pro, Ace Pro 2 считается одним из лучших устройств на рынке.

В ходе тестов камера продемонстрировала высокое качество изображения даже при слабом освещении, а также лучше справлялась с подавлением шума ветра, чем конкурирующие модели. Возможно, в новой версии Insta360 удастся устранить недостатки предшественницы — относительно слабое время автономной работы и ограниченные возможности использования режима 8K.

Источник: Quadro_News