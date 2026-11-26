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Scicon выпустила велоочки Aeronda весом 34 г с цельной линзой, у которой два выступа. Нижний, Safety Flap, продлевает линзу вниз: по заявлению компании, он защищает лицо и снижает риск порезов при падении. Верхний, Aero Flap, идёт вдоль линии бровей и направляет воздух к шлему.

Линза называется MasterBlank. Scicon описывает её как запатентованную мультисферическую: несколько сферических кривых сведены в одну непрерывную поверхность. Прототип такой линзы Тадей Погачар (Tadej Pogačar) надел в апреле на гонке Париж Рубе. Он выступает за UAE Team Emirates, с которой Scicon сотрудничает. Цвет линзе даёт напыление методом PVD.

Линзы предлагают в пяти вариантах: четыре зеркальных третьей категории защиты (серебристая, красная, сине-зелёная и жёлтая) и розовая первой категории для слабого света. У всех обработка Hi-Contrast.

Вентиляционные прорези VortexFlow, как обещает компания, не дают очкам запотевать при медленной езде. Носоупор FlexiFit 2.0 и дужки регулируются.

Пара Aeronda стоит 195 долларов США.

Источник: VeloDisco