Changan рассматривает запуск производства модели A06 в РФ

Китайский автопроизводитель Changan всерьёз присматривается к российскому рынку. По информации из пресс-службы компании, бренд изучает сценарии вывода лифтбека Qiyuan A06 на нашу страну, включая организацию локальной сборки. Это значит, что модель, которая уже пользуется спросом у россиян даже без официального статуса, может в скором времени получить полноценную прописку и более привлекательный ценник.

Удивительно, но факт: A06 официально не продаётся в России, однако уже демонстрирует впечатляющие результаты. По итогам сентября 2026 года модель заняла четвёртое место среди популярных подключаемых гибридов в РФ, разойдясь тиражом в 648 проданных единиц. Этот показатель говорит о том, что автомобиль ввозится по альтернативным каналам и находит своего покупателя. Люди готовы рисковать и покупать «серую» машину, потому что видят в ней ценность. Локализация же позволит закрепить этот успех и превратить стихийный спрос в устойчивую официальную дистрибуцию.

Qiyuan A06 — последовательный гибрид. Бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и мощностью 98 лошадиных сил здесь работает исключительно как генератор. Запас хода на чистой электротяге составляет 130 километров. Этого достаточно, чтобы большинство горожан могли ежедневно ездить на работу и обратно, не сжигая ни капли бензина. А суммарный запас хода превышает 2000 километров. Это означает, что из Москвы до Казани можно доехать без дозаправки и без подзарядки, что для многих водителей является решающим аргументом в пользу гибрида.

Источник: За рулем