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Складной iPhone Duo получил разблокировку по лицу в бета-версии iOS 27.3. Apple задействовала обычную фронтальную камеру внешнего экрана, поэтому устанавливать дополнительные датчики не пришлось. Но новая функция работает только с закрытым смартфоном.

При раскрытии корпуса распознавание лица становится недоступным. Не заменяет оно и сканер отпечатков пальцев при оплате через Apple Pay, работе с сохранёнными паролями и подтверждении входа в приложения. Для этих операций по-прежнему потребуется отпечаток или код устройства.

Есть ещё одно ограничение: после 45 минут без разблокировки система снова потребует подтвердить личность отпечатком пальца или кодом. Первоначальную настройку распознавания лица также нужно подтвердить одним из этих способов.

Apple фактически предложила компромисс: владельцы iPhone Duo получили дополнительный способ разблокировки без установки отдельной системы датчиков, но полностью отказаться от сканера отпечатков не смогут. В iOS 27.3 появилась и другая настройка: смартфон можно автоматически блокировать при складывании, не перенося изображение на внешний экран.

Источник: 9to5mac