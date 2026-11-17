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Американская VentureXplorer показала Bunkr — миниатюрный жилой модуль, который объединяет кухню с духовкой, ванную комнату и спальные места для четырёх человек. Самая компактная версия занимает всего 4,6 м². Её можно установить на прицеп или разместить отдельно на участке без постоянного фундамента.

В демонстрационной версии длиной 3 м поместились диван-кровать и две откидные спальные полки. Кухня получила четырёхконфорочную плиту с духовкой, микроволновку, мойку и холодильник. Рядом находится компактная ванная с туалетом, раковиной и душем. За такую плотность оснащения пришлось заплатить свободным пространством: полноценной рабочей столешницы на кухне практически нет.

VentureXplorer предлагает три размера Bunkr: 1,5 x 3 м, 1,8 x 3,7 м и 2,1 x 4,3 м. Покупатель может выбрать оцинкованную стальную раму, более лёгкий алюминиевый каркас или безрамную композитную конструкцию. Стены утеплены панелями XPS. Масса в зависимости от исполнения составляет 680-2720 кг — разница почти в четыре раза, поэтому требования к буксирующему автомобилю определяются конкретной комплектацией.

Стоимость начинается с 30-40 тысяч долларов. За дополнительную плату доступны солнечные панели, отопление, кондиционер, водонагреватель и палатка на крыше. Разработчик рассчитывает использовать Bunkr не только для путешествий, но и как временное жильё, дополнительное помещение на участке или мобильное рабочее пространство.

Источник: venturexplorers