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Volkswagen начал принимать заказы на электрический седан ID. AURA L5, который проезжает до 580 км без подзарядки по циклу CLTC. Причём этот показатель одинаков для всех трёх комплектаций, хотя мощность силовых установок различается вдвое. Цены FAW-Volkswagen пока не раскрыла.

Покупателям предложат версии с одним электромотором мощностью 155 кВт (208 л.с.) и двумя двигателями с суммарной отдачей 310 кВт (416 л.с.). Последняя получила полный привод. Все модификации оснащаются литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Максимальная скорость одномоторной версии достигает 175 км/ч.

Самая технологичная версия получила 192-линейный лидар на крыше и систему автономного вождения HS8. Её вычислительная мощность достигает 420 TOPS благодаря чипу Horizon Robotics Journey 6H. Комплекс поддерживает движение по городским улицам и автомагистралям с навигационным автопилотом, а также автоматизированную парковку.

При длине 4883 мм и колёсной базе 2820 мм седан получил необычную для классического четырёхдверного автомобиля конструкцию задней части. Электрическая дверь багажника открывается более чем на 70 градусов, а ширина проёма превышает метр. Объём багажника составляет 525 л и увеличивается до 1200 л. Предзаказы принимают с депозитом 99 юаней, который превратится в скидку 2000 юаней. Полноценный выход на рынок ожидается до конца года.

Источник: carnewschina