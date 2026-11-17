Летом 2024 года разработчик и YouTube-блогер NT-Dev запустил на iPhone 15 Pro облегченную версию Windows 11 — Tiny 11 Core. Для этого он использовал эмулятор UTM SE, официально доступный в магазине приложений Apple App Store. В свою очередь, проект WindowsiOS, созданный разработчиком из Google Аммаром Реши, обходится вовсе без эмулятора. Реши удалось запустить ARM-версию Windows 11 непосредственно на новом складном смартфоне Apple — iPhone Duo. Как сообщает портал Techspot, для этого не потребовался джейлбрейк.

WindowsiOS преобразует ARM-код Windows 11 в такой ARM-код, который может напрямую выполнять чип A20 Pro, поскольку обе платформы используют один и тот же набор инструкций. Как рассказал сам разработчик в социальной сети X, в работе ему помогла актуальная модель искусственного интеллекта от Google — Gemini 4 Carbon. Там же он демонстрирует, как Windows 11 работает на iPhone Duo. На видео система функционирует довольно шустро и, по-видимому, без раздражающих «тормозов». Для сравнения: версии Tiny 11 требовалось целых 20 минут только на загрузку, да и после этого она работала крайне медленно.

Преимущество версии Windows 11 от разработчика заключается в том, что на iPhone Duo она потребляет всего 4,5 ГБ оперативной памяти. Чтобы добиться этого, пришлось отключить более 35 фоновых служб — например, Windows Defender.

Если iPhone Duo приоткрыть, он превращается в мини-ноутбук с сенсорной клавиатурой. А в полностью разложенном состоянии Windows занимает всю поверхность дисплея складного устройства.

Желающие установить Windows 11 на iPhone Duo могут найти исходный код проекта WindowsiOS на GitHub. По информации Ttechspot, для этого потребуются среда разработки Xcode и собственный образ Windows 11 для архитектуры ARM.

Кроме того, при каждом запуске устройство должно быть подключено к отладчику (debugger), чтобы разблокировать исполняемую память. И именно здесь кроется потенциальная проблема: это неофициальное обходное решение, которое Apple может заблокировать в одном из будущих обновлений iOS.

Источник: Techspot