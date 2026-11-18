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Регулярное использование специализированной мобильной игры Fig: The Game for Depression в сочетании с интернет-модулями когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) снизило выраженность симптомов депрессии минимум на 30% у более чем половины пациентов, принимающих антидепрессанты, следует из отчета ученых Линчёпингского и Стокгольмского университетов в журнале Journal of Affective Disorders.

Скриншоты игры Fig: The Game for Depression. Автор: Josefin Brehmer Источник: www.sciencedirect.com

В девятинедельном рандомизированном контролируемом исследовании под руководством Йозефин Бремер и профессора Герхарда Андерссона приняли участие 148 совершеннолетних пациентов в Швеции. Все добровольцы на момент начала испытаний проходили курс медикаментозного лечения антидепрессантами, но продолжали испытывать остаточные симптомы расстройства. Участников случайным образом распределили в основную группу, получившую доступ к цифровой терапевтической программе, и контрольную группу ожидания.

Основой цифровой интервенции выступило приложение Fig: The Game for Depression, разработанное шведской компанией Mindforce Game Lab и сертифицированное в Европейском союзе как медицинское изделие первого класса. Механика игры базируется на принципах КПТ и рассчитана на двукратное ежедневное использование. Приложение стимулирует соблюдение базового распорядка дня: своевременный прием назначенных препаратов, режим сна, регулярное питание и физическую активность. Выполнение рутинных задач конвертируется в развитие и кастомизацию виртуального игрового мира. Дополнительно в интерфейс интегрированы дневник самонаблюдения, трекер настроения и образовательные диалоги. Участники основной группы также имели доступ к 25 факультативным онлайн-модулям КПТ и консультациям клинических психологов по запросу.

По итогам девяти недель терапии снижение показателей депрессии (по шкале MADRS-S) как минимум на 30% было зафиксировано у 51,11% пациентов из основной группы против 18,64% в контрольной группе. У пользователей цифровой платформы также отмечено статистически значимое снижение уровня тревожности и повышение дисциплины ежедневного приема антидепрессантов. При этом общие показатели оценки качества жизни между двумя группами по завершении эксперимента существенных различий не продемонстрировали.

Согласно статистике вовлеченности, приложение установили 79% участников экспериментальной группы, проведя в среднем 81 игровую сессию за время испытаний. К помощи психолога обратились 31,6% пользователей, а факультативные рабочие листы по КПТ заполнили 27,6% респондентов.

Авторы научной работы указывают на ряд методологических ограничений исследования. В их числе — более высокий уровень досрочного прекращения участия в основной группе (40,8% против 18,1% в контрольной), опора на данные самоотчета пациентов, а также невозможность изолировать терапевтический эффект самой игры Fig от влияния дополнительных текстовых модулей КПТ и поддержки специалистов.

Источник: sciencedirect.com