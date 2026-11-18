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Samsung Heavy Industries и американская Tesser Atomics договорились разработать газовоз с ядерной силовой установкой. Судно планируют использовать на трансатлантических маршрутах между США и Европой. Вместо традиционного судового топлива оно получит компактный высокотемпературный реактор Triton, рассчитанный на морскую эксплуатацию.

Ключевое отличие установки — возможность пополнять ядерное топливо без остановки реактора. Это позволит избежать длительных простоев и внепланового вывода газовоза из эксплуатации для перезагрузки топлива. Для коммерческого судоходства такая схема особенно важна: график перевозок напрямую влияет на экономику эксплуатации судна.

Реактор Triton использует топливо TRISO с многослойными защитными оболочками и расплавленную фторидную соль в качестве теплоносителя. Система работает при низком давлении. Tesser Atomics отвечает за реакторную технологию и получение необходимых разрешений, а Samsung Heavy Industries займётся проектированием и строительством судна.

Разработку поддерживают норвежские исследовательские программы NuProShip и SFI SAINT, изучающие применение ядерных установок в коммерческом судоходстве. Для Samsung это ещё один шаг в атомной энергетике: ранее компания занялась разработкой плавучих платформ с малыми модульными реакторами. Однако новый газовоз пока остаётся демонстрационным проектом, а не готовым к эксплуатации судном.

Источник: interestingengineering