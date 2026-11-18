Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

SOUNDPEATS бросила вызов более дорогим беспроводным наушникам, выпустив Air6 Pro за $89,99. Новинка получила адаптивное шумоподавление до 58 дБ, поддержку Dolby Audio и передачи звука без потерь. При этом производитель изменил сам подход к настройке звучания: вместо акцента на мощных басах теперь обещает более естественный вокал и чёткое разделение инструментов.

По сравнению с предыдущими Air5 Pro показатель шумоподавления вырос с 55 до 58 дБ, а автономность — с 37 до 52 часов вместе с футляром. Наушники оснащены 11-мм излучателями и восемью микрофонами. За работу отвечает Qualcomm QCC3091 с Bluetooth 6.0, поддерживаются LDAC и aptX Lossless.

Самое интересное изменение касается звука. SOUNDPEATS сместила акцент с басов и подчёркнутых высоких частот на средний диапазон, где находятся голоса и значительная часть музыкальных инструментов. Компания рассчитывает добиться более естественного вокала и лучшего разделения звуков в сложных композициях. Для этого разработана новая система Air Series Tuning Gen2.

Каждый наушник весит 4,5 г, предусмотрены быстрая зарядка, беспроводная зарядка футляра и защита IPX5. Десяти минут у розетки хватит на четыре часа прослушивания. SOUNDPEATS Air6 Pro поступили в продажу 16 ноября по цене $89,99.

Источник: ecoustics