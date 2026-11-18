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Смартфон OnePlus Turbo 7 Pro прошёл китайскую сертификацию 3C, раскрыв одну из ключевых характеристик ещё до официальной премьеры. Устройство с номером модели PYP110 поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт. При этом производитель, судя по утечкам, готовит аппарат с аккумулятором ёмкостью более 9000 мА·ч — сочетание, которое выделяет новинку на фоне большинства современных флагманов.

Сертификацию выдали 17 ноября. В документах указаны два совместимых адаптера, VCBAOBCH и VCBAJDCH. При напряжении 200-240 В оба способны обеспечить мощность до 100 Вт. Однако при подключении к сетям с напряжением 100-130 В показатели снижаются примерно до 80 и 55 Вт соответственно.

Остальные характеристики пока известны только из утечек инсайдера Digital Chat Station. OnePlus Turbo 7 Pro приписывают 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K, частотой обновления до 185 Гц и системной частотой 165 Гц. Также ожидаются основной модуль камеры на 200 Мп с крупным сенсором и процессор семейства Snapdragon 8.

Отдельная интрига — аппаратная платформа SM8845 Pro, которую связывают с будущим Snapdragon 8 Gen 5 Pro, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Точные характеристики чипа пока не раскрыты. По предварительным данным, OnePlus представит Turbo 7 Pro вместе с базовым Turbo 7 уже в декабре 2026 года.

Источник: notebookcheck