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Внезапное повышение температуры наносит медоносным пчёлам больший ущерб, чем продолжительное воздействие жары. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского государственного университета, изучившие влияние разных температурных режимов на выживаемость насекомых, их физиологию и кишечную микрофлору. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента учёные наблюдали за молодыми рабочими пчёлами (Apis mellifera) в течение 14 дней. Насекомых разделили на группы, которые содержались при обычной температуре, постоянно повышенной температуре или подвергались резкому тепловому воздействию. Контрольная группа находилась при температуре 33 °C. Во второй группе температура днём составляла 40 °C, а ночью опускалась до 33 °C на протяжении всего эксперимента. Третья группа первую неделю содержалась при обычных условиях, после чего подвергалась такому же температурному режиму, как вторая.

Каждая экспериментальная группа включала пчёл, получавших дополнительную белковую подкормку из цветочной пыльцы, и насекомых без неё. Это позволило проверить, насколько питание влияет на устойчивость к температурным нагрузкам.

Наибольшую смертность исследователи зарегистрировали среди пчёл, которые столкнулись с резким повышением температуры после первой недели нормальных условий. Особенно заметной разница оказалась у насекомых, не получавших пыльцу. Напротив, пчёлы, которые с самого начала находились в условиях повышенной температуры, продемонстрировали более высокую выживаемость.

Анализ кишечной микрофлоры показал, что тепловое воздействие влияло на численность отдельных групп бактерий, включая представителей рода Bombella. При этом глобальная структура микробного сообщества оставалась относительно стабильной. Исследователи также не обнаружили выраженной общей перестройки белкового состава организма под воздействием изученных температурных режимов.

По мнению ведущего автора исследования Приедаршини Чакраборти Басу, полученные результаты указывают на способность медоносных пчёл приспосабливаться к продолжительному температурному стрессу. Учёные связывают эту особенность с возможным эффектом гормезиса, при котором воздействие стрессового фактора запускает защитные физиологические механизмы.

При этом исследователи подчёркивают значение доступности полноценного питания: дополнительная пыльцевая подкормка повышала выживаемость насекомых при тепловых нагрузках.

Важно отметить, что эксперимент проводился в лабораторных садках, а каждый температурный режим поддерживался в отдельном инкубаторе. Поэтому результаты ещё предстоит проверить в независимых экспериментах и природных условиях. Кроме того, способность отдельных медоносных пчёл приспосабливаться к жаре не означает, что продолжительные периоды экстремально высоких температур безопасны для целых пчелиных семей.

Источник: nature.com