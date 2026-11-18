Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Японская TEAC представила два новых компонента флагманской аудиосерии Reference 700: сетевой ЦАП-предусилитель UD-701N-X и стереоусилитель мощности AP-701-X. Производитель переработал цифровую начинку, расширил возможности потокового воспроизведения и добавил поддержку оптических сетевых соединений. При этом усилитель способен выдавать до 260 Вт на канал при нагрузке 4 Ом.

Наибольшие изменения получил UD-701N-X. В нём установлен дискретный ЦАП TEAC Reference Discrete DAC7 V2 на базе FPGA, который обрабатывает PCM с параметрами до 384 кГц/32 бит и нативный DSD до 22,5 МГц через USB. Новое сетевое ядро четвёртого поколения NETWORK ENGINE G4 получило порт SFP для оптоволоконного подключения. Поддерживаются Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz Connect, причём доступность сервисов зависит от региона.

AP-701-X построен на двух усилительных модулях Hypex Ncore в конфигурации Dual Mono. Мощность составляет 260 Вт на канал при 4 Ом и 170 Вт при 8 Ом. Оба устройства получили раздельные блоки питания, пассивное охлаждение без вентиляторов и аналоговые индикаторы уровня сигнала с подсветкой. В UD-701N-X также появились вход AES/EBU, Bluetooth Multipoint для подключения двух устройств и балансный выход XLR для наушников.

Продажи новинок в Японии начнутся 30 января 2027 года. UD-701N-X оценили в 638 000 иен (около 3638 евро), AP-701-X — в 528 000 иен (около 3011 евро). Покупателям предложат серебристое и чёрное исполнения. Сроки выхода за пределами японского рынка TEAC пока не объявила.

Источник: teac