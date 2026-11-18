Американский зонд Вояджер-1 18 ноября 2026 года пересёк исторический рубеж в один световой день от нашей планеты. Это 25,9 млрд км. Аппарат движется в межзвёздной среде со скоростью около 61 тысячи километров в час. Он покинул гелиосферу в августе 2012 года и передаёт данные о пространстве за пределами Солнечной системы.

Запуск состоялся в сентябре 1977 года. Прошло почти 49 лет. Инженеры получают телеметрию благодаря радиоизотопным генераторам. Их мощность падает. К 2030-м годам зонд замолчит. Близнец Вояджер-2 достигнет аналогичной отметки только в ноябре 2035 года. Оба аппарата несут золотые пластинки с посланиями о человечестве для возможных цивилизаций. Миссии навсегда изменили представления о Солнечной системе. Вояджер-1 открыл действующие вулканы на спутнике Ио. Зонд зафиксировал признаки подлёдного океана на Европе. Эти находки доказали разнообразие миров вокруг газовых гигантов и указали на возможные очаги жизни за пределами Земли.

Вояджер-1 летит к созвездию Змееносца. Свет от Земли идёт до него больше суток. Связь сохраняется через сеть дальней космической связи NASA.

Источник: Futura Sciences