Suno представила функцию Visuals, позволяющую создавать изображения и 15-секундные видеоролики, синхронизированные с музыкальными композициями, созданными на платформе. Visuals позволяет пользователям превращать песни в AI-сгенерированные видеоклипы с автоматической синхронизацией губ по тексту или создавать изображения для превью и обложек альбомов на основе текстовых запросов. Функция доступна на веб-платформе, а также для iOS и Android. Интерфейс немного отличается в зависимости от платформы, но новая вкладка Visuals находится в режиме Create во всех версиях. Веб-пользователи могут получить к ней доступ через меню с тремя точками на странице песни в своей библиотеке.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

При создании изображений доступны три варианта: выбор предустановленного персонажа Suno, загрузка собственного фото или иллюстрации, либо генерация изображения по текстовому описанию. Возможности генерации позволяют выбирать соотношение сторон для оптимизации результатов под альбомный или портретный режим и онлайн-платформы.

Для создания видео пользователи могут указать, будет ли референсное изображение использоваться в качестве начального или конечного кадра, что упрощает редактирование 15-секундных клипов. Доступна автоматическая синхронизация вокала с видео, а также инструменты для настройки соотношения сторон и длительности клипа. Visuals включает временную шкалу для монтажа клипов в более длинные ролики и добавления настраиваемого текста песен.

Модель H3 Move AI от MiniMax лежит в основе Visuals. Suno заявляет об оптимизации ИИ для сообщества, включая дополнительные меры защиты и безопасности, такие как новые текстовые и визуальные фильтры, предназначенные для предотвращения использования или генерации изображений конкретных артистов, публичных лиц, защищенных авторским правом произведений и интеллектуальной собственности. Visuals использует собственную систему «Visuals credits» для создания видео и изображений, отличную от системы кредитов для AI-музыки, что означает дополнительную плату за использование новой функции.

Запуск Visuals последовал за внедрением функции Speech в октябре, позволяющей генерировать речь и закадровый голос. Добавление видеовозможностей — еще одна попытка диверсифицировать платформу после того, как генератор музыки Suno столкнулся с рядом судебных исков. Некоторые пользователи предпочли бы, чтобы компания сосредоточилась на улучшении возможностей генерации музыки: в видеоролике о запуске Visuals один из них написал: «Исправьте звук, прежде чем добавлять то, что никто не просил». Это мнение разделяют и другие комментаторы.

Источник: The Verge