Nvidia прекратила поставки передовых AI-чипов в Китай, несмотря на одобрение, полученное от Белого дома в декабре прошлого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Nvidia Колетт Кресс во время отчета о доходах во вторник. Компания под руководством бывшего генерального директора Дженсена Хуанга ранее активно добивалась разрешения на поставки чипов Hopper архитектуры H200 в Китай. «Наша оценка не включает лицензированные продукты для центров обработки данных Hopper, и мы больше не отправляем их в Китай», — заявила Кресс.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

Причины прекращения поставок она не уточнила, как и не сообщила о дальнейших планах ведения бизнеса с Китаем. Недавние события вынудили Nvidia пересмотреть планы по поставкам AI-чипов в Китай на фоне отставки Дженсена Хуанга после сообщений о внебрачных связях, которые вызвали подозрения у американских спецслужб относительно возможной причастности к китайской разведке. Ранее Nvidia сталкивалась с трудностями из-за опасений по поводу недостаточной проверки китайских компаний, получивших доступ к H200 AI.

По данным Reuters, около 600 тысяч чипов оказались заблокированными в Гонконге из-за отказа Пекина одобрить крупнооптовые импорты. Китай стремится снизить зависимость от американских технологий. В сложившейся ситуации Nvidia вынуждена искать новые пути решения логистических проблем и адаптироваться к меняющейся геополитической обстановке.

Источник: The Verge