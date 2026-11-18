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Немецкий промышленный дизайнер Леа Лоренц разработала модульный глиняный холодильник TONY, который снижает температуру внутри камер до 13-17 °C без подключения к электросети. Устройство функционирует за счет испарительного охлаждения и предназначено для хранения продуктов, которые портятся при стандартной температуре бытовых рефрижераторов около 4 °C.

Конструкция прибора включает в себя несколько отдельных контейнеров, которые устанавливаются друг на друга, интегрированный резервуар для воды и верхнюю крышку. Камеры производятся из глины раку, добываемой в немецком регионе Вестервальд. Раку — это разновидность грубой керамической массы с высоким коэффициентом пористости и устойчивостью к температурным перепадам. Вода из встроенного бака просачивается сквозь микропоры в стенках сосуда наружу. Контактируя с комнатным воздухом, влага испаряется. В результате этого физического процесса — адиабатического охлаждения — молекулы воды забирают тепловую энергию с поверхности керамики, за счет чего внутри отсеков поддерживается прохладный микроклимат.

Такой температурный режим (от 13 до 17 °C) и повышенная влажность подходят для хранения хлебобулочных изделий, фруктов и овощей, теряющих вкусовые качества и текстуру при сильном переохлаждении.

Разработка Леа Лоренц также учитывает стандарты безотходного производства. После окончания срока эксплуатации или при механическом повреждении глиняный холодильник TONY не выбрасывается на свалку. Разбитую керамику измельчают в шамот — огнеупорную глиняную крошку, которую смешивают со свежим сырьем и используют для обжига новых камер испарительного охлаждения.

Источник: techcult.ru/