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Преодоление такого огромного расстояния, как световые сутки, произошло 18.11.2026 г. в 13:16:07 по московскому времени. Расстояние составило примерно 25,9 млрд км — столько свет проходит за 24 часа при скорости около 300 000 км/с. На преодоление этой дистанции аппарату понадобилось почти 50 лет: «Вояджер-1» стартовал 5 сентября 1977 года.

Сейчас он движется в направлении созвездия Змееносца и находится в межзвёздном пространстве (с 2012 года), продолжая передавать данные — пусть и с ограниченным набором приборов из-за экономии энергии.

Из-за колоссального расстояния радиосигнал от Земли до аппарата идёт ровно сутки — поэтому подтвердить достижение учёные смогли только спустя день после самого события. Для сравнения: «Вояджер-2», несмотря на чуть больший срок пребывания в космосе, достигнет рубежа в одни световые сутки лишь к 2035 году — из-за другой траектории полёта.

Источник: news.rambler.ru