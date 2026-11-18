Pro-Ject представила стереоусилитель мощности Amp Box S3 L. Это более мощная версия компактного Amp Box S3: корпус стал вдвое шире, а выходная мощность выросла. На нагрузке 4 Ом новинка выдаёт 140 Вт на канал против 40 Вт у Amp Box S3, на 8 Ом — 80 Вт против 23 Вт. Ширина корпуса составляет 206 мм, это меньше половины ширины типичного полноразмерного hi-fi-компонента. Вес без блока питания — 1,1 кг, у Amp Box S3 он равен 385 г. По замыслу производителя, усилитель рассчитан на акустику, которую трудно раскачать, и на большие помещения.

Схема теперь выполнена как последовательный dual-mono: каждый из двух каналов усиливается полностью независимо. Это, по словам производителя, снижает перекрёстные помехи и делает стереокартину чище и точнее. Для подключения предусилителя или другого источника линейного уровня есть пара входов RCA.

Усилитель собирают в Европе в алюминиевом корпусе, который защищает электронику от вибраций и помех. Он выпускается в чёрном и серебристом цветах и рассчитан на работу в паре с предусилителем Pre Box S3. Pro-Ject заявляет, что устройство сочетает тепло и музыкальность ламповых усилителей с эффективностью и надёжностью современной цифровой схемы.

Модель поступит к британским дилерам Pro-Ject в декабре. Цена — 449 фунтов стерлингов (~$592).

Источник: Essential Install