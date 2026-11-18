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Chord Electronics представила стереоусилитель мощности ULTIMA 7, первую модель компании, построенную по схеме класса G. Это самый доступный полноразмерный усилитель на технологии ULTIMA. Он выдаёт 140 Вт на нагрузке 8 Ом и 250 Вт на 4 Ом, а для сложных нагрузок способен кратковременно отдавать более 1000 Вт. Усилитель разработал основатель и владелец компании Джон Франкс (John Franks), впервые его показали на выставке HIGH END в Вене. Он собран в компактном корпусе из авиационного алюминия и использует фирменную систему коррекции ошибок Dual Feed Forward, которая применяется в усилителях ULTIMA от линейки Reference до настольной модели Anni.

Класс G Chord разрабатывала, чтобы получать большую мощность из небольшого корпуса. Схему создали для профессионального усилителя ULTIMA PRO 250 высотой 1U, а для ULTIMA 7 доработали, чтобы уместить 140 Вт в относительно неглубокий корпус. Усилители этого класса часто страдают от мелких сбоев при переключении между уровнями питания. По словам компании, её топология вместе с Dual Feed Forward решает эту проблему и обеспечивает низкие искажения и быструю передачу динамики.

ULTIMA 7 напрямую заменяет ULTIMA 6 и рассчитан на акустику от компактной полочной до напольной. Высота корпуса подогнана под предусилитель ULTIMA PRE 3, поэтому вместе они образуют комплект «предусилитель плюс усилитель мощности» британского производства.

По данным производителя, благодаря эффективности класса G усилитель заметно меньше греется при обычном прослушивании, чем модели схожей мощности. Франкс отметил, что высокотоковые вертикальные MOSFET-транзисторы дают большой запас мощности в компактном корпусе.

Усилитель выпускается в чёрном (Jett Black) и серебристом (Argent Silver) исполнении с пятилетней гарантией. Цена — 6500 фунтов стерлингов (~$8580).

Источник: Essential Install