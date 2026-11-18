Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может расширить игровые возможности смартфонов Galaxy в следующей версии фирменной оболочки One UI 9.5. В системе готовят функцию PlayOn Agent, которая позволит следить за происходящим в любимых играх и общаться с другими участниками, не запуская сами приложения. По предварительным данным, разработка объединит игровые сервисы с привычными инструментами смартфона.

О PlayOn Agent стало известно после изучения предварительных материалов и программного кода One UI 9.5. Как сообщает SamMobile, компания разрабатывает своего рода игрового помощника, который перенесет часть привычных возможностей игр за пределы самих приложений. Сейчас для проверки сообщений, поиска друзей или просмотра игровых событий обычно приходится отдельно запускать нужную игру.

С новой системой часть этих действий можно будет выполнять через стандартные приложения Galaxy. Например, игровые переписки планируют связать с Samsung Messages. Пользователи смогут читать сообщения от товарищей по команде и отвечать на них, не переключаясь между приложениями. Для игровых знакомств и общения также предусмотрен отдельный раздел в Samsung Contacts.

Еще одно направление — напоминания о событиях и наградах. PlayOn Agent сможет заранее сообщать о начале игровых мероприятий, ежедневных заданиях и бонусах, которые можно получить только в течение ограниченного времени. Подобная информация может выводиться на главный экран и экран блокировки.

Кроме того, компания рассматривает возможность объединить управление несколькими игровыми учетными записями. Это упростит переключение между разными профилями и персонажами, если пользователь играет сразу в несколько проектов.

PlayOn Agent может стать частью дальнейшего развития Gaming Hub и внедрения ИИ-функций в устройства бренда. Однако компания пока не объявляла о нововведении официально. Неизвестно, какие игры получат поддержку и на каких смартфонах появится помощник. Поэтому пока речь идет о функции, обнаруженной на раннем этапе разработки, а ее окончательные возможности могут измениться.

Источник: Gizmochina