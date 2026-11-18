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Покупка Samsung Galaxy S26 Ultra сейчас может оказаться выгоднее ожидания следующего поколения. Galaxy S27 Ultra, согласно предварительным утечкам, получит новый процессор и улучшенные камеры, но масштаб изменений пока не оправдывает возможную разницу в цене. К такому выводу пришёл журналист PhoneArena Адриан Диаконеску.

Сейчас Galaxy S26 Ultra продаётся в США за $1049,99 вместо $1399,99. Скидка составляет $350 и не требует сдавать старый смартфон. Для Galaxy S27 Ultra автор прогнозирует стартовую цену от $1499,99 до $1599,99. Разница с нынешней акционной стоимостью предшественника может достигнуть $550.

По предварительным данным, Galaxy S27 Ultra получит 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ. Основная камера на 200 Мп будет использовать новый сенсор Samsung S5KHP6, а аккумулятор увеличится до 5700 мА·ч. Также ожидаются проводная зарядка мощностью 60 Вт и улучшенная функция Privacy Display. При этом один из телеобъективов может исчезнуть из системы камер.

PhoneArena считает, что владельцам Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra разумнее дождаться преемника: новые компоненты и улучшения экрана могут обеспечить заметный прирост возможностей. Но покупателям, которым смартфон нужен сейчас, автор рекомендует присмотреться к S26 Ultra, особенно если его цена опустится ниже $1000 во время распродаж. Все характеристики S27 Ultra и прогноз стоимости пока остаются неподтверждёнными.

Источник: phonearena