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Британский производитель аудиотехники Rega представил бюджетный виниловый проигрыватель Replay стоимостью 349 евро. Модель ориентирована на начинающих слушателей и не требует сложной настройки при распаковке: заводская калибровка и фиксация противовеса до упора позволяют подготовить устройство к воспроизведению менее чем за минуту.

Проигрыватель оснащен тонармом RB110 ручной сборки с подшипниками сверхнизкого трения, предустановленным антискейтингом и штатно смонтированным MM-картриджем Rega Carbon. За вращение 23-миллиметрового опорного диска из фенольной смолы с латунным подшипником и белым матом отвечает малошумный синхронный двигатель на 24 В с алюминиевым шкивом и приводным пассиком EBLT.

Основание аппарата выполнено из легкого жесткого шасси с сердечником из черного МДФ, а в комплект поставки входит съемная пылезащитная крышка. Встроенный фонокорректор в конструкции отсутствует, поэтому для подключения к аудиосистеме потребуется внешний предусилитель или усилитель с соответствующим входом.

На модель Rega Replay, выпускаемую вручную в Великобритании, распространяется пожизненная гарантия производителя на отсутствие заводских дефектов.

Источник: fairaudio