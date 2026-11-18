Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайский внедорожник Denza BAO 5 протащил 180-тонный Boeing 747-400 на двух колёсах. Во время необычного испытания автомобиль преодолел с самолётом 1600 метров, используя только электрическую тягу штатной гибридной установки.

Эксперимент провели на британском аэродроме Данесфолд. Испытание состояло из трёх этапов: сначала BAO 5 тянул самолёт на четырёх колёсах, затем на трёх и, наконец, на двух. Для последнего заезда с правой стороны машины сняли колёса, а в салон поместили 4,5 тонны балласта, чтобы сохранить сцепление с покрытием и устойчивость.

Denza BAO 5 оснащён гибридной системой DMO с тремя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем. Суммарная мощность достигает 544 л. с., крутящий момент — 760 Н·м. В ходе испытания силовую установку не переделывали: внедорожник перемещал самолёт исключительно за счёт электромоторов.

За рулём находился технический специалист BYD UK Марк Галлифант. Boeing 747-400 весил около 180 тонн и сохранил штатные двигатели и пассажирское оснащение. По данным Denza, BAO 5 стал первым серийным автомобилем, которому удалось протащить такой самолёт на двух колёсах. После испытания специалисты не обнаружили повреждений силовой установки, шасси и шин.

Источник: carnewschina