Планетологи из Центра космических полетов имени Годдарда (НАСА) выявили косвенные признаки присутствия химически активной воды в верхних слоях марсианского грунта. Выводы основаны на тринадцатилетнем цикле наблюдений за изотопным составом углекислого газа, который проводился марсоходом Curiosity в кратере Гейл с 2012 по 2025 год. Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Атмосфера Марса примерно на 95% состоит из диоксида углерода (CO₂), а ее поверхностное давление составляет менее 1% от земного. С момента посадки в августе 2012 года бортовая аналитическая лаборатория марсохода Sample Analysis at Mars (SAM) регулярно забирала пробы газа для изучения его химических и изотопных характеристик. В рамках исследования, охватившего период с 31-го по 38-й марсианский год, ученые сопоставили соотношение легкого изотопа кислорода-16 и более тяжелого кислорода-18 (¹⁸O), имеющего два дополнительных нейтрона в ядре. Эта выборка стала первым в истории долговременным массивом данных об изотопных колебаниях марсианского воздуха, собранным непосредственно на поверхности планеты.

Анализ парных замеров не выявил существенных суточных различий между дневным и ночным составом газа. Однако приборы зафиксировали устойчивую сезонную закономерность: в весенние и летние месяцы, особенно по мере прохождения Марсом перигелия (точки максимального сближения с Солнцем), доля тяжелого изотопа ¹⁸O в углекислом газе стабильно возрастает.

Для определения причин этого явления исследователи провели компьютерное моделирование известных физико-химических циклов. В расчет брались сезонное вымерзание и сублимация углекислоты на полярных шапках, десорбция газа из реголита в средних широтах, а также фотолиз молекул CO₂ под действием солнечного излучения. Расчеты показали, что ни один из перечисленных факторов в отдельности или в совокупности не способен обеспечить наблюдаемый уровень обогащения атмосферы тяжелым кислородом.

Визуализация процессов разделения (фракционирования) изотопов кислорода в углекислом газе атмосферы. Автор: Heather B. Franz Источник: www.pnas.org

Совпадение модели с фактическими замерами лаборатории SAM достигается только при включении в уравнения процесса изотопного обмена между атмосферным углекислым газом и водой, обогащенной изотопом ¹⁸O. Согласно расчетам, в теплое время года на поверхности кратера или на частицах подповерхностного реголита присутствуют молекулы воды, адсорбированные грунтом либо образующие сверхтонкие жидкоподобные пленки толщиной в несколько молекулярных слоев. Сохранению влаги в таком состоянии при низких температурах способствуют перхлораты — соли, снижающие точку замерзания растворов.

Ведущий автор работы геохимик Хизер Франц отметила, что на старте миссии команда не предполагала обнаружить следы современного водного обмена через атмосферные замеры. Поскольку все данные получены в одной приэкваториальной точке, текущая выборка не позволяет точно разделить вклад локальных процессов внутри кратера Гейл и глобальной циркуляции газов на планете. Авторы исследования указывают на необходимость проведения аналогичных изотопных измерений в других регионах Марса в ходе будущих посадочных миссий для оценки распространенности подобных резервуаров влаги и уточнения состава грунтовых вод.

Источник: pnas.org