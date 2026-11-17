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Портативный монитор AOC Q16T36 не только выводит изображение с ноутбука, но и способен заряжать подключённую технику. Для этого предусмотрена обратная зарядка мощностью до 45 Вт. При подключении внешнего питания экран может одновременно работать с ноутбуком и передавать ему энергию.

В основе модели лежит 16-дюймовая IPS-панель с частотой 120 Гц и временем отклика 4 мс. Поддержка AMD FreeSync и Adaptive-Sync пригодится при просмотре динамичного видео и играх. Экран обеспечивает яркость до 350 нит, контрастность 1200:1 и охватывает 99% цветового пространства sRGB. Заявленная точность цветопередачи — Delta E менее 2.

На корпусе толщиной 14 мм разместили два USB-C, HDMI 2.0 и разъём для наушников. Через USB-C можно передавать изображение и питание по одному кабелю. Предусмотрены регулируемая подставка, крепление VESA 75 x 75 мм и два динамика мощностью по 1 Вт.

В Китае AOC Q16T36 поступил в продажу по цене 999 юаней — около $140. Монитор совместим с Windows, macOS, Android, iOS и HarmonyOS.

Источник: gizmochina