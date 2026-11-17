Писательница Корал Харт уже несколько месяцев остается одной из самых обсуждаемых фигур в литературном мире. В отличие от многих других авторов, которые используют ИИ при написании текстов, но скрывают это, Харт говорит о своем методе открыто. Несмотря на использование псевдонима, она не прячется от общественности — а значит, и от критики.

О том, как именно она работает, Харт рассказала в интервью агентству AFP, сообщает портал Yahoo News. До того как начать применять ИИ, Харт уже 14 лет писала книги и создала 96 произведений без помощи каких-либо инструментов. Поскольку изначально она не разбиралась в технологиях ИИ, то в течение нескольких месяцев тестировала множество различных моделей, чтобы выстроить систему, способную писать книги.

Сегодня она использует сразу несколько моделей, переключаясь между ними в зависимости от задачи. По ее словам, у каждого инструмента есть свои плюсы и минусы: например, ChatGPT отлично справляется с диалогами, но заметно хуже пишет прозу. Claude же она использует для проработки структуры сюжета. Grok идет в ход, когда нужно добавить в любовные романы «откровенные сцены», поскольку чат-бот от xAI «совершенно лишен каких-либо ограничений».

Харт комментирует это так: «Если вы скажете: «ChatGPT, напиши мне книгу» или «Claude, напиши мне книгу», то получите нечто вроде горящей свалки — ведь у ИИ нет никакой базы, на основе которой он мог бы выстроить качественный текст». Когда она только начинала работать с ИИ, то прорабатывала сюжет книги буквально по абзацам, используя доступные инструменты — на это уходило примерно два-три промпта (запроса). Теперь же, благодаря навыкам, накопленным за несколько месяцев, она может создавать с помощью ИИ полноценные черновики книг.

Впрочем, эти черновики еще далеки от готовых произведений. Им предстоит пройти многоступенчатый процесс редактирования — также с привлечением ИИ. В ходе этой работы устраняются логические нестыковки, дорабатываются характеры персонажей и «заделываются» сюжетные дыры. И наконец, книгу должен прочитать человек, чтобы убедиться, что в текст не просочились характерные «признаки ИИ».

Только за 2026 год Харт продала более миллиона книг, заработав на этом чуть больше миллиона долларов. Но это лишь часть ее деятельности. Она основала компанию «Coral Hart Group», которая помогает другим людям в процессе написания книг с использованием искусственного интеллекта. Сообщается, что с момента запуска услугами воспользовались более 2400 авторов.

Платформа предлагает превратить первоначальную идею в полноценную книгу. Клиенты получают готовые к публикации произведения объемом до 50 000 слов. Стоимость одной книги составляет 260 долларов. Для тех, кто планирует создать целую серию, предусмотрена скидка: например, цикл из девяти книг обойдется примерно в 1900 долларов.

Однако не все любители литературы одобряют такой бизнес. В одном из интервью автор рассказала, что за прошедшее время получила тысячи гневных сообщений и даже угрозы. Комментируя это, она отмечает: «Я решила стать той, кто сделает шаг вперед и заявит: нам необходимо начать этот разговор прямо сейчас». Она убеждена, что эпоха искусственного интеллекта в литературе — это надолго.

Источник: Yahoo News